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25.01.2020

Elazığ'da enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı

Son dakika haberine göre; Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

Çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 39 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

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