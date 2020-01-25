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25.01.2020

Elazığ'da deprem sonrası yangın paniği!

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı. Yangının doğal gazdan çıktığı belirtildi. Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğal gazdan çıktığı belirtildi.

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