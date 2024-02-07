07 Şubat 2024, Çarşamba
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Elazığ ve Konya'da Kafes operasyonu! Ömer Faruk Bulut ve Engin Yolcu yakalandı.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.