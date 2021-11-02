02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun metroda zor anları! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Ekrem İmamoğlu'nun metroda zor anları! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 22:51
Güncelleme:02.11.2021 22:52
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan metrodaki internet bağlantısının tanıtımını yaptığı sırada bağlantı koptu. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki internet bağlantısının tanıtımını sosyal medyadan, 'Artık metroda internet var' başlığı altında canlı yayın başlattı. İmamoğlu, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu. İmamoğlu'nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.

13 Ekim'de gerçekleşen İBB Meclis toplantısında ise AK Parti Meclis üyesi Serdar Duran 15 Ekim'de Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da 15 Ekim'de internet erişiminin olacağını belirterek Istanbul'daki metrolarda internet hizmetinin başlayacağını ifade etmişti.

16 SANİYE SÜRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı – Hacıosman metrosunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlattığını duyurmak için metrodan canlı yayın yaptığı sırada interneti kesildi. Tweet kısa sürede silindi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

İmamoğlu ve İBB'nin eline yüzüne bulaştırdığı 'metroda internet var' reklamıyla ilgili paylaşımlarda bulunan vatandaşlar gülümsetti. İşte onlardan bazıları:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İmamoğlu’nun metroda zor anları!
İmamoğlu'nun metroda zor anları!
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
SON DAKİKA | Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’de! İlk görüntüler
SON DAKİKA | Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'de! İlk görüntüler
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Yeniden kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Yeniden kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirildi
Gurur duyuyorum! Nereden nereye geldik
"Gurur duyuyorum! Nereden nereye geldik"
İcra ile çocuk teslimi sona eriyor
İcra ile çocuk teslimi sona eriyor
’Tosuncuk’un ağabeyi Türkiye’ye getiriliyor
'Tosuncuk'un ağabeyi Türkiye'ye getiriliyor
CHP YouTube kanalından Kılıçdaroğlu’na sansür
CHP YouTube kanalından Kılıçdaroğlu'na sansür
Squid Game oyuna getirdi!
Squid Game oyuna getirdi!
ABD yeni büyükelçi sözcüsünü böyle tanıttı!
ABD yeni büyükelçi sözcüsünü böyle tanıttı!
Daha Fazla Video Göster