Ekrem İmamoğlu'nun metroda zor anları! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan metrodaki internet bağlantısının tanıtımını yaptığı sırada bağlantı koptu. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki internet bağlantısının tanıtımını sosyal medyadan, 'Artık metroda internet var' başlığı altında canlı yayın başlattı. İmamoğlu, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu. İmamoğlu'nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.

13 Ekim'de gerçekleşen İBB Meclis toplantısında ise AK Parti Meclis üyesi Serdar Duran 15 Ekim'de Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da 15 Ekim'de internet erişiminin olacağını belirterek Istanbul'daki metrolarda internet hizmetinin başlayacağını ifade etmişti.

16 SANİYE SÜRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı – Hacıosman metrosunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlattığını duyurmak için metrodan canlı yayın yaptığı sırada interneti kesildi. Tweet kısa sürede silindi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

İmamoğlu ve İBB'nin eline yüzüne bulaştırdığı 'metroda internet var' reklamıyla ilgili paylaşımlarda bulunan vatandaşlar gülümsetti. İşte onlardan bazıları: