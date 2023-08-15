15 Ağustos 2023, Salı
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Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sinyali sonrası şimdi pazarlık zamanı! Kılıçdaroğlu aday yapmak için ne isteyecek?
CHP'de 'değişim' hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu canlı yayında "Kendimi İstanbul'a mühürledim" diyerek adaylık sinyali verdi. Ekrem İmamoğlu ayrıca İYİ Parti ve HDPKK'ya da seslenerek "Tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri A Haber ekranlarında yorumlanırken Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir önemli açıklamalarda bulundu. Daşdemir "Kılıçdaroğlu'nun onu orada tutabilmesi için çok büyük pazarlıklar olmalı. Özellikle Akşener'le olacak bu pazarlıklar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .