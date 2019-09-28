Ekrem İmamoğlu'ndan davet sorusuna kaçamak yanıt!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Cuma sabahı yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na davet edilip edilmediği yönündeki soruya kaçamak cevap verdi. İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada şu anda benim. Genel Sekreter Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada." ifadelerini kullandı.