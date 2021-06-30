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Ekrem İmamoğlu'na Bakan Mustafa Varank'tan sert eleştiri

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Giriş: 30.06.2021 01:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kırşehir'e giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Varank yaptığı konuşma CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Varank AK Parti dışındaki partilerin hizmet gibi derdi olmadığını belirtirken, "Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul’un belediye başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor." ifadelerini kullandı. .
Ekrem İmamoğlu'na Bakan Mustafa Varank'tan sert eleştiri
Ekrem İmamoğlu'na Bakan Mustafa Varank'tan sert eleştiri
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