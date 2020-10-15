Ekrem İmamoğlu terör propagandasına sahip çıktı

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı; 'Beru' tiyatro oyununu terör örgütü PKK propagandası içerdiği gerekçesiyle yasakladı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Gaziosmanpaşa Sahnesi'ni PKK propagandası yapan Mezopotamya Kültür Merkezi’ne açması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta; organizasyonu gerçekleştiren Mezopotamya Kültür Merkezi'nin tescilli bir PKK örgütü provakatörü olduğunu söyledi.

Usta; "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz cevabını vermesi gerekir. Şehir Tiyatroları'nda 150'ye yakın oyun atıl vaziyette bekliyor. Mezopotamya Kültür Merkezi'nin irdelenmesi ve irdelendiği zaman da bu yapının terörle intisaplı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Mezopotamya Kültür Merkezi tescilli bir PKK örgütü provakatörü.." dedi.

"OYUNLA YA DA OYUNUN DİLİ İLE İLGİLİ KESİNLİKLE YASAK YOK"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta şunları söyledi:

"Çok açık bir şekilde ifade etmek gerekirse buradaki yasaklamanın sahnelenecek olan oyunla ya da oyunun dili ile ilgili kesinlikle bir alakası yoktur. Söz konusu oyunun yasaklanmasında vesile olan durumun Mezopotamya Kültür Merkezi adı altındaki organizasyon yapısından kaynaklı PKK terör örgütü propagandası yapılabilmesi ihtimali gerekçesiyle oyun yasaklanmıştır. Çünkü söz konusu Mezopotamya Kültür Merkezi'nin daha önce benzer şekildeki oyunlarının yasaklı halde olduğu ve bu kurumun geçmişinde PKK ile çok ilişikte olduğuna şahit olunabilmektedir."

"BOŞNAK NÜFUS AĞIRLIKLI OLDUĞU BİR İLÇEMİZDE FARKLI ALGILAMALAR GERÇEKTEN HALKIMIZI ÜZDÜ"

"Tiyatronun hepimizin önemsediği, kültür ve sanatta değer verdiği bir ihtiyaç olduğunu bir kenara koyarsak, bölgemizde sadece Gaziosmanpaşa halkının değil İstanbul'un birçok yerinden insanımızın gelip izlediği ve iftiharla savunduğumuz bir tiyatro sahnesinin bu şekilde karalanmasını Gaziosmanpaşa halkı olarak da yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Büyük bir çoğunluğunun Boşnak nüfus ağırlıklı olduğu bir ilçemizde farklı algılamalar gerçekten halkımızı üzmüştür."

"ŞEHİR TİYATROLARI'NDA 150'YE YAKIN OYUN ATIL VAZİYETTE BEKLİYOR"

"Şu sorunun da İstanbul Büyükşehir Belediyemiz cevabını vermesi gerekir. Şehir Tiyatroları'nda 150'ye yakın oyun atıl vaziyette bekliyor. Belki pandemi süresi vesilesiyle kenarda tutulması ihtimali de düşünüldüğünde; özel hizmetlerle tercih edilen bu Mezopotamya Kültür Merkezi'nin irdelenmesi ve irdelendiği zaman da bu yapının terörle intisaplı olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hem geçmişteki yasaklanan ve yargıya intikal eden durumlardan hem de internetteki kurumla ilgili ifadelerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır.."

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTIĞI GEREKÇESİYLE YASAKLAMA OLDU"

"Gaziosmanpaşa Tiyatro Sahnesi'nde yasaklanmış olan oyunun, sadece PKK terör örgütü propagandası yapması gerekçesiyle bir yasaklama olduğunu, kesinlikle Kürtçe, Arapça, İngilizce, Türkçe, Boşnakça veya herhangi bir dille sahnelenmesiyle bir alakası olmadığını, oyunun içeriğinde de belki bu anlamda zarar verici unsurlarında bulunmadığını ama organizasyonu gerçekleştiren Mezopotamya Kültür Merkezi'nin tescilli bir PKK örgütü provakatörü olduğunu da belirtmek istiyoruz.."

ÇATAKLI: "PKK'NIN PROPAGANDASINI İÇEREN OYUNA HANGİ DİLDE OLURSA OLSUN MÜSAADE EDİLEMEYECEKTİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Çataklı; "Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" dedi.

YERLİKAYA: "'BERU' TİYATRO OYUNUNU KÜRTÇE DİLDE OLDUĞU İÇİN DEĞIL, PKK PROPAGANDASI İÇERMESİ NEDENİYLE YASAKLAMIŞTIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirmişti. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" dedi.

İMAMOĞLU, "KÜRTÇE OYUN YASAK" İDDİASIYLA ALGI OPERASYONU YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Mezopotamya Kültür Merkezi tescilli PKK örgütüne yakınlığını gizlemesi dikkat çekti ve "Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Böyle bir şey olmaz. Devlet aklı, devleti yönetenlerin ortaya koyduğu bu akıldır. Yani o yönetenlerin orada ortaya koyduğu akıl, sudan ucuz bahaneler, geçersiz mesnetsiz bahaneler üretemez. O aklın; geçerli, akıllı, hukuka uygun ve kanunlara uygun bir şekilde hareket etme ve ortaya akıl koyma mecburiyetleri vardır" iddiasında bulundu.

BARIŞ SAVAŞ-SABAH