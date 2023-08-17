Ekrem İmamoğlu neden rota değiştirdi? Özgür Özel ile ne anlaştı?

Ekrem İmamoğlu 2,5 ay süren nabız yoklama çalışmalarının ardından beklediğini bulamayınca havlu atmış ve genel başkanlık yarışı yerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Bu kararın ardında gizli bir anlaşmanın yattığı ortaya çıktı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i destekleyecek, özel de bunun karşılığında onun, 2028 seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayacak. Ankara kulisleri bu iddiayı konuşurken CHP'lilerden İmamoğlu'na tepkiler de gecikmedi. O isimlerden biri olan Mustafa Sarıgül, "Keşke Türkiye 2,5 aydır CHP'yi konuşmamış olsaydı" dedi. İmamoğlu gavlu atmış gibi görünse de değişim taleplerinden vazgeçmemişti. Kulislerde, Özgür Özel ile anlaştığı konuşuluyor. Hatta iddiaya göre Özel, ağustos ayı bitmeden Genel Başkanlığa adaylığını açıklayacak. İmamoğlu da 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak.

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