Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. İmamoğlu’nun ifadesinin tüm şüphelilerin sorgusunun tamamlanmasının ardından cuma ya da cumartesi günü alınacağı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin Cumartesi sabahı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.