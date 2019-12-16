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16.12.2019

Ekrem İmamoğlu kendisini 'zabıta ordusuna' karşılattı! Skandal görüntülere tepki yağdı |Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında zabıtalara kendisini adeta askeri töreni andıran görüntülerle karşılatması tepkilere yol açtı. Sosyal medyada bazı vatandaşları İBB Başkanı İmamıoğlu'na "Tevazu söylemleri nerede kaldı? Bu ne kibir İmamoğlu?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalar yaptı. Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangasını selamlayıp, personelle tanıştı.

TEPKİ ÇEKEN KARŞILAMA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yüzlerce zabıtanın adeta askeri düzende dizilip kendisini karşılaması büyük tepki çekti. Bazı zabıta personelinin İmamoğlu'na asker selamını andıran selam vermesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Seçimlerden önce tevazu söylemleri yağdıran İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak kendini devlet başkanı gibi karşılatması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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