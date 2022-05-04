05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?

Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2022 22:56
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Ateş, adayı şu an Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini söylerken "Bence adayı Kemal Bey'in kulağına fısıldayacaklar, o da çıkıp adayın adını açıklayacak." ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinin adaylık iddiası olarak okunabileğinin altını çizdi.
Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?
Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?
İşte CHP’nin güncel oy oranı...
İşte CHP’nin güncel oy oranı...
ABD Kılıçdaroğlu’na neden destek verdi?
ABD Kılıçdaroğlu'na neden destek verdi?
Twitter ücretli mi olacak?
Twitter ücretli mi olacak?
Liderler turuna çıkacak!
Liderler turuna çıkacak!
Mevlana Müzesi’nde bayram yoğunluğu!
Mevlana Müzesi’nde bayram yoğunluğu!
Gizemli hepatit virüsü nedir?
Gizemli hepatit virüsü nedir?
Sosyal medyada çetelerine dikkat!
Sosyal medyada çetelerine dikkat!
8 FETÖ’cü sınırda yakalandı!
8 FETÖ'cü sınırda yakalandı!
Kuzey Irak’ta 5 terörist öldürüldü
Kuzey Irak’ta 5 terörist öldürüldü
Büyük kanyon: Levent terası!
Büyük kanyon: Levent terası!
Gökyüzündeki vurucu güç: ANKA ve AKSUNGUR
Gökyüzündeki vurucu güç: ANKA ve AKSUNGUR
Daha Fazla Video Göster