Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Ateş, adayı şu an Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini söylerken "Bence adayı Kemal Bey'in kulağına fısıldayacaklar, o da çıkıp adayın adını açıklayacak." ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinin adaylık iddiası olarak okunabileğinin altını çizdi.