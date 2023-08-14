Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Gerçek yüzünü ortaya koydu

Muhalefetin yerel seçim planı ne? CHP – İYİ Parti – HDP yerel seçimlere ittifaksız mı girecek? Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına adaylık açıklaması bekleniyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN