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Ekonomi gündemli Kabine toplantısı yarın! İşte masadaki konular

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 15:27
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 3 haftalık aranın ardından Külliye'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi ekonomideki gelişmeler olacak.
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