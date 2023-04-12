EGM duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Operasyon TEM ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla Çetinkaya'nın Sarıyer'de saklandığı adrese gerçekleşti Çetinkaya yakayı burada ele verdi. Öte yandan Çetinkaya'nın dosyası da bir hayli kabarık çıktı. Daha önceki dosyalarında ‘FETÖ ve rüşvet’ detayı dikkat çekti.

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