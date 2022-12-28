28 Aralık 2022, Çarşamba
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Eğitimde Türkiye Yüzyılı hedefi! MEB 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirdi
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamını başarıyla tamamlarken bazı alanlarda ise hedefleri aştı. Peki, bu yıl eğitimde hangi atılımlar gerçekleşti? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Okullaşma oranı ilk kez yüzde 95'i aştı. 6 ilde 7 uluslararası meslek lisesi kuruldu. OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Kitapların yanı sıra, 160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı. 2200 köy okulu yeniden hizmet vermeye başladı.
Okullara 7 milyar lira bütçe gönderildi. 3 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi. Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleği oldu. Bin 325 "sıfır atık kütüphanesi" kuruldu.