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Eğitimde Türkiye Yüzyılı hedefi! MEB 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirdi

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 09:50
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamını başarıyla tamamlarken bazı alanlarda ise hedefleri aştı. Peki, bu yıl eğitimde hangi atılımlar gerçekleşti? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Okullaşma oranı ilk kez yüzde 95'i aştı. 6 ilde 7 uluslararası meslek lisesi kuruldu. OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Kitapların yanı sıra, 160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı. 2200 köy okulu yeniden hizmet vermeye başladı.

Okullara 7 milyar lira bütçe gönderildi. 3 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi. Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleği oldu. Bin 325 "sıfır atık kütüphanesi" kuruldu.

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