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Eğitimde ezbere son! Harezmi eğitim modeli artık 61 ilde uygulanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 13:25
Harezmi eğitim modeli ile ezber eğitim bitiyor. Çocukların oyun tasarımı ile eğlenerek üreten öğrenmelerine odaklanır. Model ile liderlik ve sorumluluk alabilen bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan Şener Birsöz İlkokul Müdürü Adem Koç anlattı.
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Eğitimde ezbere son!
Eğitimde ezbere son!
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