04 Mart 2024, Pazartesi
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Eğitimde ezbere son! Harezmi eğitim modeli artık 61 ilde uygulanıyor
Harezmi eğitim modeli ile ezber eğitim bitiyor. Çocukların oyun tasarımı ile eğlenerek üreten öğrenmelerine odaklanır. Model ile liderlik ve sorumluluk alabilen bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan Şener Birsöz İlkokul Müdürü Adem Koç anlattı.