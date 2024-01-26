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Ege’nin en büyük hastanesi! Bayraklı Şehir Hastanesi resmi olarak açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 12:53
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, geçen yıl ekim ayında hasta kabulüne başladı. Hastane geçen sürede binlerce hastaneye hizmet verdi. Hastanenin resmi açılışı ise cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.
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