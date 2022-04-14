14 Nisan 2022, Perşembe
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Ege'de düzensiz göçmen operasyonu! Ekipleri 100 kişiyi yakaladı
İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıdığından şüphelendikleri bir tekneye operasyon düzenledi. Ege Denizi'nde 100 düzensiz göçmeni taşıyan tekne ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.