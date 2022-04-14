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Ege'de düzensiz göçmen operasyonu! Ekipleri 100 kişiyi yakaladı

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 10:21
İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıdığından şüphelendikleri bir tekneye operasyon düzenledi. Ege Denizi'nde 100 düzensiz göçmeni taşıyan tekne ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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