EDİTÖRÜN NOTU |Adım adım 'terörsüz' Türkiye'ye! PKK için tek seçenek silah bırakmak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadeleye yönelik net mesaj: "Ya silahı gömecekler ya da gömülecekler." Türkiye, sınırlarının güvenliği ve bölgedeki istikrar için terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kararlı adımlar atmaya devam ediyor. İç cephedeki birlik ve beraberlik vurgusuyla dikkat çeken Başkan Erdoğan, terör örgütüne son bir kez daha çağrıda bulunarak, örgütün yok olmaktan başka bir seçeneği olmadığını belirtti.
Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde yürüttüğü operasyonların başarısı, örgütü köşeye sıkıştırırken, Irak ve Suriye'de PKK/YPG'nin yaşam alanlarının tamamen daraldığına dikkat çekildi. Başkan Erdoğan, "Süreç çok şeffaf. Terör örgütünün liderleri ve destekçileri şunu artık anlamalı; ya silahları bırakacaklar ya da yok olacaklar. Türkiye'nin kardeşlik ve barış yolunda yürüyüşü durdurulamaz," dedi.
Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrının, iç cephedeki birliğin önemini ortaya koyduğunu hatırlatarak, teröre karşı ulusal dayanışmanın büyük bir Türkiye'nin anahtarı olduğuna işaret etti. Başkan Erdoğan, yakın zamanda Diyarbakır ve Şırnak'ta yapacağı açıklamaların barışa ve kardeşliğe dair önemli mesajlar içereceğini de duyurdu.