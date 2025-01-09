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EDİTÖRÜN NOTU |Adım adım ’terörsüz’ Türkiye’ye! PKK için tek seçenek silah bırakmak

EDİTÖRÜN NOTU |Adım adım 'terörsüz' Türkiye'ye! PKK için tek seçenek silah bırakmak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.01.2025 23:37
Güncelleme:09.01.2025 23:41
Başkan Erdoğan’ın iç cephe vurgusu ve MHP Lideri Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı tarihi çağrı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlarla PKK/YPG, Suriye ve Irak’ta köşeye sıkıştı. Örgüte silah bıraktırmak için yapılan girişimler, terör örgütü elebaşları ve DEM Partililerin görüşmesini sağladı. Devletin net mesajı ise değişmedi: Tek seçenek, silahları gömmek. Son dönemde terörsüz bir Türkiye için yaşanan gelişmeler, yapılan siyasi temaslar ve devletin kararlılığı tüm yönleriyle değerlendirildi. A Haber ekranlarında yer alan analizde, Türkiye’nin büyük bir dönüm noktasına geldiği, terör örgütüne yaşam alanı bırakılmadığı ve iç cephedeki birliğin önemine dikkat çekildi. Başkan Erdoğan, “Ya silahları bırakacaklar ya da yok olacaklar” diyerek sürece dair net mesajlar verdi. Siyasi partilerin bu süreçteki rolü, örgütün son çaresiz hamleleri ve Türkiye’nin kardeşlik yolunda attığı adımlar masaya yatırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadeleye yönelik net mesaj: "Ya silahı gömecekler ya da gömülecekler." Türkiye, sınırlarının güvenliği ve bölgedeki istikrar için terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kararlı adımlar atmaya devam ediyor. İç cephedeki birlik ve beraberlik vurgusuyla dikkat çeken Başkan Erdoğan, terör örgütüne son bir kez daha çağrıda bulunarak, örgütün yok olmaktan başka bir seçeneği olmadığını belirtti.

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde yürüttüğü operasyonların başarısı, örgütü köşeye sıkıştırırken, Irak ve Suriye'de PKK/YPG'nin yaşam alanlarının tamamen daraldığına dikkat çekildi. Başkan Erdoğan, "Süreç çok şeffaf. Terör örgütünün liderleri ve destekçileri şunu artık anlamalı; ya silahları bırakacaklar ya da yok olacaklar. Türkiye'nin kardeşlik ve barış yolunda yürüyüşü durdurulamaz," dedi.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrının, iç cephedeki birliğin önemini ortaya koyduğunu hatırlatarak, teröre karşı ulusal dayanışmanın büyük bir Türkiye'nin anahtarı olduğuna işaret etti. Başkan Erdoğan, yakın zamanda Diyarbakır ve Şırnak'ta yapacağı açıklamaların barışa ve kardeşliğe dair önemli mesajlar içereceğini de duyurdu.

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EDİTÖRÜN NOTU |Adım adım ’terörsüz’ Türkiye’ye! PKK için tek seçenek silah bırakmak
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