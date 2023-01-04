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Eda Taşpınar’ın paylaşımına soruşturma! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 09:35
Tasarımcı Eda Taşpınar'ın camide uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar, sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o paylaşıma ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
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