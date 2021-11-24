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Eczane ve ilaç depolarına sıkı denetim! 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 14:39
Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ile 150'ye yakın eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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