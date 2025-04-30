30 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Economist'ten "Türkiyesiz olmaz' paylaşımı! Avrupa'nın umudu Başkan Erdoğan mı?
Economist’ten Türkiyesiz olmaz’ paylaşımı! Avrupa’nın umudu Başkan Erdoğan mı?

Economist'ten "Türkiyesiz olmaz' paylaşımı! Avrupa'nın umudu Başkan Erdoğan mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2025 01:22
İngiliz dergisi The Economist, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dair bir makale ele aldı. Makalenin kapağında ise Başkan Erdoğan'ın tank üzerine görseline yer verildi. Economist yazısında "Avrupalılar korkmayın Erdoğan arkanızda" ifadelerini kullandı. Avrupa Türkiye'yi kurtarıcı olarak mı görüyor? Economist'in paylaşımındaki asıl mesaj nedir? A Haber ekranlarında uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
Economist’ten Türkiyesiz olmaz’ paylaşımı! Avrupa’nın umudu Başkan Erdoğan mı?
Economist’ten Türkiyesiz olmaz’ paylaşımı!
Economist'ten "Türkiyesiz olmaz' paylaşımı!
İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
Murat Ongun’un aranan evinde neler çıktı? İlk kez A Haber’de
Murat Ongun'un aranan evinde neler çıktı? İlk kez A Haber'de
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame! 30 yıla kadar hapsi istendi
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame! 30 yıla kadar hapsi istendi
FETÖ’de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?
FETÖ'de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?
Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi?
Avrupa'daki kriz Türkiye'yi etkiler mi?
Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz
Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz
İstanbul’da 36 İSPARK kapatıldı! Ruhsatsız mı, tedbirsiz mi?
İstanbul'da 36 İSPARK kapatıldı! Ruhsatsız mı, tedbirsiz mi?
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda net mesaj!
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda net mesaj!
İstanbul’da yeniden deprem olur mu? tartışması!
"İstanbul'da yeniden deprem olur mu?" tartışması!
Belediye Başkanları Jammer kullanabilir mi?
Belediye Başkanları Jammer kullanabilir mi?
Daha Fazla Video Göster