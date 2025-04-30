Economist'ten "Türkiyesiz olmaz' paylaşımı! Avrupa'nın umudu Başkan Erdoğan mı?

İngiliz dergisi The Economist, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dair bir makale ele aldı. Makalenin kapağında ise Başkan Erdoğan'ın tank üzerine görseline yer verildi. Economist yazısında "Avrupalılar korkmayın Erdoğan arkanızda" ifadelerini kullandı. Avrupa Türkiye'yi kurtarıcı olarak mı görüyor? Economist'in paylaşımındaki asıl mesaj nedir? A Haber ekranlarında uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.