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Ecdada saygının hediyesi! A Haber ekipleri açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsünden otomobille geçti

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Giriş: 18.03.2022 20:14
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın önderliğinde açıldı. Coşkulu ve heyecan dolu görüntülere sahne olan açılış töreni sonrası A Haber ekipleri 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden otomobil ile geçerken köprüye ilişkin detayları da paylaştı. A Haber muhabiri Vedat Sezer köprüde hız sınırının 120 olduğunu vurgularken bu eserin "Ecdada saygının hediyesi" olarak tanımlandığını belirtti.
Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti
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Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
Çanakkale Boğazı’na 1915 mührü
Çanakkale Boğazı'na 1915 mührü
İşte köprünün kontrol merkezi
İşte köprünün kontrol merkezi
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