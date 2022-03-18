Ecdada saygının hediyesi! A Haber ekipleri açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsünden otomobille geçti

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın önderliğinde açıldı. Coşkulu ve heyecan dolu görüntülere sahne olan açılış töreni sonrası A Haber ekipleri 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden otomobil ile geçerken köprüye ilişkin detayları da paylaştı. A Haber muhabiri Vedat Sezer köprüde hız sınırının 120 olduğunu vurgularken bu eserin "Ecdada saygının hediyesi" olarak tanımlandığını belirtti.