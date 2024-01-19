Ebrar Sitesi davasında ilk duruşma! 109 kişinin ölümüne ilişkin sanıklar mahkemeye çıktı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve yaklaşık bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin davaları başladı. 109 kişinin hayatını kaybettiği B Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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