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E-ticarette yeni vergi düzenlemesi! Değeri 30 Euro’yu aşmayan eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı

E-ticarette yeni vergi düzenlemesi! Değeri 30 Euro’yu aşmayan eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.08.2024 13:23
Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. Değeri 30 Euro’yu aşmayan eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Ayrıntıları A haber muhabiri İslim İstanbullu’nun mali müşaviri İsmet Çetinkaya anlattı.
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