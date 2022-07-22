E-muhtıra… Cumhuriyet mitingleri… 367 tartışması… AK Parti 2007 seçimlerinde zaferini taçlandırdı

AK Parti 3 Kasım 2002'deki seçimle tek başına iktidara geldi henüz 15 aylık bir partiydi. En kritik seçimlerden biri 22 Temmuz 2007'deydi. Yani 15 yıl önce bugün. O dönem 28 Şubat'ın yansımaları devam ediyordu. Peki Türkiye nasıl bir atmosferde gitti o seçimlere? Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı? AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, A Haber canlı yayınında o günlerde yaşananları anlattı. İşler, "Bu seçimlerin en büyük kazanımı askeri vesayete dur demek oldu askeri vesayeti sonlandırmak oldu ama aynı zamanda 367 garabetini de çöplüğe attığı için yargı vesayetini de sonlandırmış oldu. Böyle Türkiye’nin önü demokrasi yolunda tamamen açılmış oldu." dedi.

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