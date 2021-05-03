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e-Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Muafiyet belgesi nasıl alınır, kimler alabilir? Canlı yayında anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2021 16:25
Güncelleme:03.05.2021 16:43
Çalışma izin (muafiyet) belgesi konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar nasıl ne nereden alınır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Çalışma izin belgesi hakkında yeni bir genelge de yayımlandı. Peki, Çalışma izin (muafiyet) belgesi nereden alınır? Kimler alabilir? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.
Muafiyet belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?
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