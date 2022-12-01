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Düzceli depremzededen İmamoğlu'na sert tepki: Elleme beni deprem bitti

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Giriş: 01.12.2022 00:24
Güncelleme:01.12.2022 00:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir hafta önce yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye gitti. İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı. Burada vatandaşların yüzüne dokunmaya çalışan İmamoğlu'na bir kadın, "Elleme beni, deprem bitti" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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