Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi!

Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Deprem anını Bursa’da yaşayan vatandaş A Haber’de yaşadıklarını anlattı.

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