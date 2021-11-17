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Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi!

A Haber
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Giriş: 17.11.2021 16:32
Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Deprem anını Bursa’da yaşayan vatandaş A Haber’de yaşadıklarını anlattı.
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