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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren! 3 bin metreden hedefi 12'den vuruyor

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 15:11
Güncelleme:21.10.2021 15:11
Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girmek için gün sayıyor. Emniyet'in 3 bin metreden gözü olacak olan Eren hedefleri 12'den vuruyor. Test atışlarını başarıyla geçti ve 2 yıl içinde envantere girecek. İlk lazer silahı drone 'Eren' hangi özelliklere sahip? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu aktardı.

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