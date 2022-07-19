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Dünyanın gözü Tahran'daki kritik zirvede! Orta Doğu’da yeni bir dönem mi?

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 12:38
Güncelleme:19.07.2022 12:43
Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte dünyanın gözü Tahran'da yapılacak 3’lü zirvede olacak. Zirvenin ana gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu, sığınmacıların geri dönüşü ve anayasal geçiş süreci yer alıyor. Peki yeni bir dönem mi başlıyor? Zirve dünyaya nasıl etki edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.
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