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Dünyanın gözü NATO karargahında! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

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Giriş: 15.09.2020 16:23
Güncelleme:15.09.2020 16:26
Son dakika haberine göre Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı" denildi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantı bugün öğleden sonra başladı.

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