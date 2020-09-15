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Dünyanın gözü NATO karargahında! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı
Son dakika haberine göre Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı" denildi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.
İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.
İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantı bugün öğleden sonra başladı.