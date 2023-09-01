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Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 16:49
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kılıç, "G20 ile BM ile alakalı çok yoğun bir görüşme talebi var Sayın Cumhurbaşkanımızla. Her talebi maalesef karşılayabilecek durumda değiliz. En çok randevu ve görüşme talebi içerisinde bulunan liderlerden birisi Sayın Cumhurbaşkanımız." ifadelerini kullandı.
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