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Dünyanın en güçlü ekonomileri G20’de buluştu! Hangi konular masada olacak?

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 11:32
Dünyanın en büyük ekonomilerinin buluştuğu G20’nin 18. zirvesi Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan Başbakanı Modi tarafından karşılandı. Zirvenin ilk oturum gerçekleşti. Başkan Erdoğan zirve kapsamında liderle ikili görüşmeler yapıyor. Peki ekonominin geleceği ne olacak? Hangi konular masada olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan 3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar değerlendirdi.
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