Dünya Türkiye için seferber oldu! Birçok ülke, kuruluş ve iş insanı bölgeye yardım gönderiyor

11 ilimizi harabeye çeviren yüzyılın felaketi, dünyayı da derinden yaraladı. Birçok ülke ve kuruluştan afetzedelere maddi ve manevi yardımlar gelmeye devam ediyor. İtalya'dan Türkiye'ye 600'den fazla konteyner geliyor. Sudan, depremzedelere 2 bin çadır gönderdi. BAE, Türkiye ve Suriye'ye 116 uçak yardım gönderdi. Katar'a ait kargo uçakları Almanya'dan malzemeler getiriyor. Uganda ve Somali'de depremzedeler için dualar okundu. Dünya Sağlık örgütü ise deprem bölgesinde 22 ülkeden 29 uluslararası ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Depremin ilk anından itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıldığının da altı çizildi.

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