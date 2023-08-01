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Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor! Tüm gözler Başkan Erdoğan ile Putin'de! Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 16:45
Gözler Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yarın yapacağı telefon görüşmesine çevrildi. Dünyanın yakından takip edeceği görüşmede masada Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş konuları olacak. Peki tahıl koridoru açılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
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