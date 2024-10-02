02 Ekim 2024, Çarşamba
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Dünya diken üstünde! İran vurdu İsrail’in yanıtı bekleniyor
İran’ın dün akşam saatlerinde hipersonik Fettah füzeleri ile İsrail’in Demir Kubbesini delip Tel Aviv’i vurması gündeme bomba gibi düştü. İran askeri üsleri vurduğunu açıklarken İsrail intikam alacağını duyurdu. Dünyanın diken üstünde takip ettiği gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik uzmanı ve stratejist Prof. Dr. Özgöker değerlendirdi.