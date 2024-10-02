02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Dünya diken üstünde! İran vurdu İsrail’in yanıtı bekleniyor

Dünya diken üstünde! İran vurdu İsrail’in yanıtı bekleniyor

Ahmet Nazif Vural
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2024 15:10
İran’ın dün akşam saatlerinde hipersonik Fettah füzeleri ile İsrail’in Demir Kubbesini delip Tel Aviv’i vurması gündeme bomba gibi düştü. İran askeri üsleri vurduğunu açıklarken İsrail intikam alacağını duyurdu. Dünyanın diken üstünde takip ettiği gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik uzmanı ve stratejist Prof. Dr. Özgöker değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya diken üstünde!
Dünya diken üstünde!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de
A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de
Fettah füzelerinin özellikleri neler?
Fettah füzelerinin özellikleri neler?
İşgal güçleri Lübnan’da görüntülendi
İşgal güçleri Lübnan’da görüntülendi
Bu enkaz 12 kişiye mezar oldu
Bu enkaz 12 kişiye mezar oldu
Guterres’in İsrail’e girişi yasaklandı
Guterres’in İsrail’e girişi yasaklandı
İran ve İsrail savaşına doğru!
İran ve İsrail savaşına doğru!
İsrail’den Lübnan’a yasaklı bomba
İsrail’den Lübnan’a yasaklı bomba
A Haber savaşın 3 cephesinden canlı yayında
A Haber savaşın 3 cephesinden canlı yayında
A Haber İsrail’in vurduğu Lübnan’da
A Haber İsrail’in vurduğu Lübnan’da
İsrail’in 2 temel hedefi ve Türkiye gerçeği
İsrail'in 2 temel hedefi ve Türkiye gerçeği
Daha Fazla Video Göster