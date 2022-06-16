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Dümen Operasyonu'nun perde arkası! Kamera düzeneğiyle sınava girmişler

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 11:18
Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. 43 ilde eş zamanlı dümen operasyonunda 226 kişi hakkında gözaltı kararı var. Operasyonun perde arkasını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Dümen Operasyonu’nun perde arkası
Dümen Operasyonu'nun perde arkası
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