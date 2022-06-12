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Düğününe gün sayarken Pençe Kilit Operasyonunda girdiği çatışmada şehit oldu

İHA
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Giriş: 12.06.2022 01:42
Sivaslı Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Kurban Bayramından sonra yapacağı düğünü için gün sayarken Pençe Kilit Operasyonunda girdiği çatışma sonucunda şehit oldu. Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının akabinde Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve gerçekleştirilecek törenin ardından defnedilecek.
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