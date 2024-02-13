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Dubai’de uçan taksi dönemi başlıyor! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:22
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti bir ilke imza atıyor. Uluslararası Dubai Havalimanı'nda ilk kez uçan taksi hizmeti devreye giriyor. A Haber ekibi o taksileri görüntüledi.
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Uçan taksi dönemi! A Haber görüntüledi
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