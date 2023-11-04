04 Kasım 2023, Cumartesi
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Dr. Esra Albayrak’tan Gazze katliamına tepki: İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım
Nun Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul'da "Eğitimde Bir Adım Ötesi" zirvesi düzenlendi. Zirvenin ana teması öze yolculuk oldu. Zirveye Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da katıldı. Esra Albayrak Gazze’de İsrail’in yaptığı katliama tepki gösterdi ve “İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım” dedi.