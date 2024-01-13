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Dolmabahçe’deki kritik zirve sona erdi! Hangi kararlar çıkacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 17:20
Irak’taki alçak saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Sarayı’nda güvenlik zirvesi yapıldı. 3 bakan ve 2 başkanın katıldığı zirve sonra erdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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