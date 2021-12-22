"Dolar oyunu" nasıl bozuldu?

Kur korumalı mevduat sistemi devreye girdi.Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile millet kazanırken kur çeteleri kaybetti. Finansal darbeciler 'TL teşvik paketi' ile hüsrana uğradılar. Bir gecede 1 milyar dolar satıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Ekonomist İbrahim Derici, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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