Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor. A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi. İşte nefes kesen o eğitim anları!

35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor. A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi. İşte nefes kesen o eğitim anları!