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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar
35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor. A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi. İşte nefes kesen o eğitim anları!
35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor. A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi. İşte nefes kesen o eğitim anları!