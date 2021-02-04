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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar 35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor. A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi. İşte nefes kesen o eğitim anları! Giriş Tarihi: 04.02.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 14:32
35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor.
Güçlü, cesur ve kararlı! Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği onlar.
Karada denizde her şartta ayakta kalabilen dağda bozkırda gözünü hedeften sakınmayan komandolar!