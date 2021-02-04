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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor. A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi. İşte nefes kesen o eğitim anları!

A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 14:32
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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

35 yıl önce kurulan Efeler Taburu Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yıllardır nefes aldırmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

Kahraman Mehmetçikler en modern teknolojileri ve silahları kullanıyor.

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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

A Haber ekibi zorlu hava şartlarında terörle mücadele eden efeler taburunun yuvasına konuk oldu. Aldıkları eğitimi yerinde görüntüledi.

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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

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Doğu'daki hayalet: Efeler taburu! Teröristleri inlerinde imha ediyorlar

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