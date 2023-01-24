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Doğu ve Güneydoğu’da huzur yeniden inşa edildi! İhracatın kalbi Habur Sınır Kapısı’nda atıyor

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 15:32
Terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu'da huzur yeniden inşa edildi. Gençlerin istihdam olanaklarının artmasıyla üretim zinciri de güçlendi. Habur Sınır Kapısı'ndan her gün binlerce araç geçiyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Şırnak'taki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdı.
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