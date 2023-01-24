Doğu ve Güneydoğu’da huzur yeniden inşa edildi! İhracatın kalbi Habur Sınır Kapısı’nda atıyor

Terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu'da huzur yeniden inşa edildi. Gençlerin istihdam olanaklarının artmasıyla üretim zinciri de güçlendi. Habur Sınır Kapısı'ndan her gün binlerce araç geçiyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Şırnak'taki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdı.

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