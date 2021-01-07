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Doğu Perinçek, Önder Aksakal ve Mustafa Destici'den İlker Başbuğ'a A Haber'de "darbe" tepkisi

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Giriş: 07.01.2021 01:10
Güncelleme:07.01.2021 01:54
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 27 Mayıs darbesi ile ilgili yorumu ve mevcut hükümete “darbe” iması büyük tepki topladı. Başbuğ’un gündem olan bu skandal açıklamalarını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'de yorumladılar.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesi ile ilgili skandal yorumu gündeme bomba gibi düştü.

Başbuğ, "23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu Toplantısında Sıtkı Yırcalı, 'Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım' deyince, Adnan Menderes'in cevabı 'derhal' olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." dedi.

Gündem olan bu skandal açıklamaları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde yorumladılar.

DOĞU PERİNÇEK: TÜRKİYE NATO GLADYOSUNU 15 TEMMUZ'DA EZDİ

Joe biden projesiyle iktidar değişikliği senaryosu yapılıyor ifadelerine yer veren Perinçek, "Cumhuriyet Gazetesi vahim hata yaptı. Erken seçim kabul edilmezse darbe olur izlenimi yaratıldı" dedi.

Türkiye NATO gladyosuyla hesaplaşan tek ülke diyen Perinçek, "Türk Devleti, içine yerleştirilen NATO gladyosunu 15 Temmuz'da ezdi" şeklinde konuştu.

MUSTAFA DESTİCİ: AÇIKLAMA MEVCUT İKTİDARA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEKTİR

Destici ise, "Adnan Menderes ve bakanlarının ailesine özür borçları var. Açıklama mevcut iktidara aba altından sopa göstermektir. Milletten ve muhalefetten ümidini kesmiş kesimin tek çaresi darbedir" eleştirisini yöneltti.

ÖNDER AKSAKAL: BAŞBUĞ, FETÖ'YE SESSİZ KALDI?

DSP Genel Başkanı Aksakal da, "15 Temmuz'da darbe defteri kapatılmıştır. Geçmişe dönük değerlendirmeler tarihçilerce yapılmalıdır. E-muhtıra zamanında başbuğ neden sessiz kaldı? Başbuğ, FETÖ'ye sessiz kaldı? Doğal afetle darbeyi kurgulamak senaristleri bile zorlar." dedi.

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