08 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Doğru risk tespiti nasıl yapılmalı? Risk analizinde fiyat ne kadar?
Binalara yapılan risk tespiti işlemlerinde uygulanan modeller ve istenilen rakamlar çoğu zaman kafaları karıştırıyor. Deprem endişesini suiistimal edip aynı bina için 50 bin lira diyen de var, 800 bin lira isteyen de... Peki vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan inşaat mühendisi Rıdvan Durmaz verdi.