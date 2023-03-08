Doğru risk tespiti nasıl yapılmalı? Risk analizinde fiyat ne kadar?

Binalara yapılan risk tespiti işlemlerinde uygulanan modeller ve istenilen rakamlar çoğu zaman kafaları karıştırıyor. Deprem endişesini suiistimal edip aynı bina için 50 bin lira diyen de var, 800 bin lira isteyen de... Peki vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan inşaat mühendisi Rıdvan Durmaz verdi.

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