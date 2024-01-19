Doğal meyve sularındaki gizli tehlike! Obezite riskini arttırıyor

Yurt dışında yapılan bir araştırma, 'saf' meyve sularının sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya çıkardı. Doğal diye tercih edilen bu meyve suları, fazla tüketildiğinde özellikle çocuklarda beden kitle indeksinde artışa neden oluyor.

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